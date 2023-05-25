İYİP'li yönetici istifa etti: 'Erdoğan'ı destekliyorum'

Partisinden istifa ettiğini açıklayan İYİP Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Berivan Gökoğlu Yıldızsoy, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Yıldızsoy, açıklamasında "İYİ Parti'ye üye ettiğim 1000 kişiyle 25 Mayıs 2023 itibarıyla mevcut sorunlar, gerek ittifak içinde yaşanan polemiklerden dolayı istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

Yıldızsoy'un açıklaması şöyle:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de taktığı rozetle katıldığım ve İYİ Parti'ye üye ettiğim 1000 kişiyle 25 Mayıs 2023 itibarıyla mevcut sorunlar, gerek ittifak içinde yaşanan polemiklerden dolayı istifa ediyorum. Partideki tüm görevlerimden ayrılıp, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum." (AA)