Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Mehmet Sarı, istifa haberini yaptığı yazılı açıklama ile bildirdi.

Partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, CHP ile yaptığı ittifakı "hiçbir şekilde istişare etmediğini, kapalı kapılar ardında kararlar alınarak 'lider sultası' oluşturulduğunu" kaydeden Sarı "Erdoğan'da bulamadığınız ne vardı da Kılıçdaroğlu'nda onu buldunuz?" ifadesini kullandı.

Sarı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Erdoğan'a insafsızca saldırırken Kılıçdaroğlu'na neden hemen teslim oldunuz. 'AK Partiyi böleceğim' vaadiyle CHP'den epeyce vekil çalma başarısı belki birilerini tatmin edebilir lakin ilkeli ve ahlaklı bir siyasete yakışmayacak tutumdur. Ve böyle kirli hesaplar yapanlar siyasetten silinmeye mahkumdur."