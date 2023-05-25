Zafer Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası istifa

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Özdağ'ın kararının ardından Zafer Partisi Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil, Yeşilyurt İlçe Teşkilatından yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiğini duyurdu.

Sabah'taki habere göre, Çekmegil yaptığı açıklamada, ''Bizlerin Zafer Partisi Teşkilatında bulunmamıznı sebebi Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırabilmektir. Fakat Parti BaşkanI Ümit Özdağ'ın yaptığı CHP'ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız" dedi.

Habere göre Zafer Partisi Karaman İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyet de partilerinden istifa ederek AKP'ye katıldı.