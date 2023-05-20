İYİP'li Yılmaz'dan 'KKM' uyarısı: Bu düpedüz servet transferidir

İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili uyarılarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz, "KKM bir canavara dönüştü ve Türkiye ekonomisini yutmasına çok az kaldı! Erdoğan iktidarının kendi eliyle yarattığı bu canavarın tek hedefi sahibinin, Erdoğan'ın, siyasi ömrünü uzatmak" dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün devlet KKM adı altında dolara %36 faiz ödüyor. Akıllara zarar bu faiz hepimizin cebinden çıkıp dar bir grubun cebine giriyor."

"Bu düpedüz servet transferidir!" diyen Yılmaz, "Erdoğan'a oy vermek hem bunu onaylamak hem ekonominin batmasına izin vermektir" ifadelerini kullandı.