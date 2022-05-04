İYİP'li Yılmaz uyardı: Çok kötü bir sona doğru sürükleniyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) martta yıllık resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Rakam bağımsız araştırma kurumlarına göre yüzde 150’ye yakın. Rekor kıran enflasyon oranlarının düşmesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ocak, nisan, mayıs gibi farklı tahminlerde bulunmuştu. Ancak artış devam ediyor.

Yılmaz: Çok kötü bir sona doğru sürükleniyoruz

Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk’e konuşan İYİP'li Yılmaz, iktidarın uygulamaya başladığı ekonomi politikalarının iflas ettiğini, faturasınınsa enflasyon olduğu söyledi:

”Türkiye’deki şirketlerin bilançolarında yabancı para cinsinden borçlar önemli bir paya sahip. Nitekim bu politikaya geçildikten sonra enflasyon kontrolden çıktı. Yüzde 70’lere doğru ilerliyor. Şirketlerin borç ödeme kapasitesi azaldı, ülkenin risk primi arttı. TL’yi değersizleştirerek kalkınma mümkün değil. Artık bu da uygulanmıyor. TL’nin değerini olduğu yerde tutmaya çalışıyorlar. Bunun için de Türkiye’nin elindeki çok az miktardaki rezervi çarçur ediyorlar. Çok kötü bir sona doğru sürükleniyoruz.”

‘Fakirlerden zenginlere kaynak transferi’

Finans profesörü olan Yılmaz, fakirlerden zenginlere kaynak transferi yapıldığını söyledi:

”Faciaya yol açabilecek kur korumalı mevduatla devlet parayı yüzde 16-17’den topluyor. TL değer kaybederse farkı Hazine ödüyor. Gelecek nesillerden toplayacağı vergilerle sınırlı sayıdaki aileye transfer demek bu. Bu politikalardan vazgeçilmezse Türkiye’nin durumu gittikçe kötüleşecek. Dibe vuracak deniyor. Ülkelerde bir dip yok.”