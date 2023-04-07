İYİP'li Yılmaz: Çok fazla evi olan ve piyasaya sürmeyenden daha fazla vergi alınacak

İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde yüksek kira fiyatlarına çözüm olarak çok sayıda eve sahip olan ve kiralamayan ev sahiplerinden daha yüksek oranda vergi alarak evini piyasaya sürmesini teşvik edeceklerini söyledi.

Yüksek kira fiyatları ve barınma sorununa çözüm olarak yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışını durduracaklarını ifade eden Yılmaz, çok fazla ev almış kişilerin evlerini piyasaya sürmeleri için teşvik edileceklerini söyledi. Yılmaz, "Senin belli bir sayıdan fazla evin varsa onun üzerindeki vergi artırılacak. Eğer yatırım amaçlı bir ev alıyorsan ve bunu boş tutuyorsan bunu piyasaya sürmemiz lazım. Çok evi boş tutarsan vergi giderek artacak" dedi.