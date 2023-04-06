Deprem konutlarını yapacak şirketin sahibi eski AKP'li milletvekili çıktı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yapılacak deprem konutları için 2 Mart 2023’te ihaleye çıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çıktığı ihale için “Kahramanmaraş ili 1’inci etap Türkoğlu ilçesi güneybatı kırsalına yapılacak 310 adet deprem konutu yapım işi” tanımlaması yapıldı.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun, 21/B maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapıldı. 310 deprem konutu yapım işinin yaklaşık maliyeti 819 milyon 919 bin TL olarak belirlendi. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ihaleye, 4 şirket katıldı.

İhaleyi, 748 milyon 580 bin TL sözleşme bedeli ile ASL İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile DKR İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı kazandı. İhale sözleşmesi 22 Mart 2023 tarihinde imzalandı.

Şirketin sahibi eski AKP'li milletvekili

Ortaklık şirketlerinden biri olan ASL İnşaat şirketinin sahibi eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart. ASL İnşaat, daha önce ‘Başakşehir Stadyum İnşaatı’ ihalesini Kalyon İnşaat ile birlikte; ‘Rize Artvin Havalimanı Üstyapı Tesisleri ve Müteferrik İşleri İnşaatı’ ihalesini ise Cengiz İnşaat ile birlikte kazanmıştı.

ASL İnşaat, son olarak Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince’nin sahibi olduğu Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin projesi olan ‘Tersane İstanbul’a ortak olmuştu. Şirket ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından, depremzedeler için Adıyaman'da çadırkent kurmuştu. (ANKA)