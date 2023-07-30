İYİP'li vekili AKP-MHP ittifakını savunmuştu: 'Sadece güldüm geçtim'

İYİP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun, CHP-İYİP ittifakı ve kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin konuşan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Zengin çocuk siyasette nasıl konuşursa o öyle konuşmuş. Sadece güldüm geçtim" dedi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nın yerel seçimlerde birlikte hareket edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Hatipoğlu, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaşlandı. Yeni dönemde Eskişehir'e ne verebilir? Seçimde CHP'den sadece köstek gördük. Her alanda nobran tavırla karşılaştık. CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. O yüzden, bence Eskişehir'de partimiz, AKP-MHP adayına desteklerse sonuç tartışmasız galibiyet olur ve Eskişehir için de hayırlısı budur” demişti.

Konuya ilişkin Büyükerşen ile konuşan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Büyükerşen, İYİ Partili vekilin “AKP adayını destekleyelim” önerisi için neler söyledi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Öztürk'ün soruları ve Büyükerşen'in yanıtları şöyle:

'Güldüm geçtim'

Nebi Hatipoğlu'nun seçimde AKP'nin belediye başkan adayının desteklenmesi önerisini nasıl karşıladınız?

Zengin çocuk siyasette nasıl konuşursa o öyle konuşmuş. Ne diyeceksiniz? Sadece güldüm geçtim.

Neden güldünüz?

Kurduğu cümlelerden gülme nedenimizi anlamışınızdır.

CHP adayını değil de İYİ Parti'nin ‘AKP- MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayını destekleyelim' diyor. Yorumunuz nedir?

Aslında bu açıklamaya İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'in de kızdığını tahmin ediyorum. Hatipoğlu, çok varlıklı birisi. Milletvekili olunca kendi kafasına göre İYİ Partiyi idare edeceğini, İYİ Partinin onun dediği gibi hareket edeceğini zannediyor. İYİ Partide kendisini çok büyük söz sahibi zannediyor. İşte cevabım bu. Başka ne diyeyim? Hakikaten biz güldük geçtik. Çünkü, bu sözler ancak varlıklı ve acemi bir politikacının söyleyebileceği sözlerdir.

Onların canı da sıkılmıştır

Sözlerinde gerçek payı olan bir şey yok mu?

Hiçbir şey yok. Ne var gerçek payı? Sadece biz değil, Eskişehirliler güldü hep. Okuyanlar güldü.

Ağırlıklı olarak İYİ Parti'nin Belediye seçimlerinde AKP- MHP adaylarını desteklemeyi partisine öneriyor.

Partisinin yönetiminden gayrı böyle laf edilebilir mi? Sorumsuzca. Azıcık siyasette hafızası, mantığı olan, aklı olan böyle söz etmez. Hele ki yeni seçilmiş bir milletvekili isen. Hadisenin politikasını etkileyecek birtakım sözler. Yemin ediyorum ve tahmin ediyorum ki Genel Merkez başta Meral Hanım olmak üzere onların canı da sıkılmıştır. Eskişehir'i de, Eskişehir de ki siyaseti de bilirler. Beni de bilirler. Eskişehir de ki Belediye Başkanını, CHP'lileri de Meral Hanım da bilir.

Belediye başkanlığı için ısrarcı da değilim

Milletvekili, yaşınızı hatırlattı, Eskişehir'e verebilecek bir şeyinizin olmadığını belirtti.

Ne yapalım kardeşim. Bu milletin Atasözleri asırlar boyu süzülüp gelmiş. Bunlardan bir tanesi de, ‘Akıl yaşta değil, baştadır' değil mi? Evet, benim yaşım 80'in üzerinde. Ama Allah'a şükür aklım başımda, hafızam yerinde, bedensel sağlığımda yerinde. Bunları benim mutlaka aday olacağım, siyaset yapacağım anlamında, öyle bir iddia ile söylemiyorum. Bunu muhalifler söylüyor. Yani düşünsene İsmet Paşa 80 küsur yaşına kadar Başbakanlık yaptı. Ordudan geldi. Kuvay-i Milliye den geldi. Mustafa Kemal de öyle. Nice insanlar vardır.

Şimdi ben belediye başkanlığı için ısrarcı da değilim. Belediye Başkanı Kazım Kurt'un gazetede ‘Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan çekilsin' açıklamasını görünce, ‘Olur mu' dedim ‘Kaybettiysek seçimi hep beraber kaybettik. Haa Eskişehir'e bakarsan, AKP daha doğrusu Cumhurbaşkanı ve ekibi yüzde 44, biz CHP yüzde 54 oy aldık.