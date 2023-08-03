İYİP'li vekil: Beklentimizin altında bir sonuçla seçimleri tamamladık

İYİP Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarına ilişkin, "Sonuç itibarıyla başarısız bir seçim oldu bizim açımızdan. Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik. Parlamentoda da arzu ettiğimiz milletvekili sayısına ulaşamadık" dedi.

Kavuncu, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde partililerle bir araya geldi. Seçen dönemine ilişkin konuşan Kavuncu, sahada ve aktif bir teşkilat olacaklarını, bunu hissettirmek için de çalıştıklarını söyledi. Kavuncu, tüm teşkilat üyelerinden partiye sahip çıkmalarını istedi.

'Beklentimizin altında bir sonuçla tamamladık'

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarında arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını da söyleyen Kavuncu, "Sonuç itibarıyla başarısız bir seçim oldu bizim açımızdan. Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik. Parlamentoda da arzu ettiğimiz milletvekili sayısına ulaşamadık. Beklentimizin altında bir sonuçla seçimleri tamamladık" dedi.

Son seçimde, bir önceki seçime göre yaklaşık 300 bin kişinin daha İYİP'e oy verdiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:

"İktidar olmak kadar, muhalefet olmanın da yükü ve sorumluluğu ağırdır. Muhalefete de düşen çok ciddi sorumluluklar var. Biz milletimizin dertlerinin takipçisi olacağız. İktidarın yanlışlarına 'yanlış', doğrularına 'doğru' diyerek muhalefetin asli görevini yerine getireceğiz. Bizim bu mecburiyetimiz var. Bu da iktidar olmak kadar büyük sorumluluk."