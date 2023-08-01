İYİP yeni 'ittifaklara' göz kırptı: 'Neden olmasın?'

Yerel seçimlere aylar kala seçmeni bekleyen pusula henüz netleşmedi. Millet İttifakı'nın 'işlevine yerine getirdiği' yönündeki açıklamaların ardından ittifak unsurları, yeni arayışlara girildiği mesajını vermeye devam ediyor.

Yeni ittifaklara ilk göz kırpan 14 Mayıs seçimlerinde içerisinden ayrıldığı MHP'nin gerisinde kalan İYİP oldu. İlk resmi açıklama İYİP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan geldi. Yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunan Hatipoğlu, “CHP’den sadece köstek gördük. Eskişehir’de hiçbir destek vermediler” dedi.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, söz konusu açıklamanın 'partiyi bağlamadığını' savunsa da Genel Başkan Meral Akşener, aynı gün şöyle konuştu: ''Mevlana diyor ki ‘Dün dünde kaldı cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım'. Geçmişten ders alıp hatalardan, eksiklerden yanlıştan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var"

'İYİP yönünü AKP'ye çevirdi'

Akşener'in ''Biz seçimi kaybettik'' çıkışının ardından İYİP'in rotayı sağa kırdığını destekleyen kulis bilgileri peş peşe geldi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimler konusundaki sessizliğine dikkat çekti.

Öztürk, "Akşener’in ürküten sessizliği" başlıklı yazısında, "31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlerle ilgili siyasi partiler arayış içinde. Geçen seçimde CHP ile güç birliği yapan İyi Parti'nin, yönünü AKP'ye çevirdiği, partisinden yapılan açıklamaları Genel Başkan Meral Akşener'in onaylayan bir tavır içinde olduğu değerlendiriliyor. Ancak, parti yönetimi izlenecek politika konusunda henüz karar almadı. Bakalım, Akşener'in sessizliği nereye kadar devam edecek ve partisinden nasıl bir karar çıkacak" ifadelerini kullandı.

'Bazı illerde Yeniden Refah ile ittifak neden olmasın?'

Sözcü'nün bir başka yazarı Aytunç Erkin, İYİP'in yerel seçimler konusunda "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu olabilir ancak başka illerde de Cumhur ya da Millet İttifakı neden olmasın?" havasında olduğunu söyledi.

Erkin, İYİP'in önemli isimlerinden birinin kendisine, "Bakarsın Trabzon'da ya da Rize'de Yeniden Refah ile ittifak yaparız! Belki de başka bir ilde o ilin kazanacak adayı üzerinden çalışma olabilir. Neden olmasın?" dediğini aktardı.

İYİP'in seçim tavrında belirleyici olacak parametrelerden biri de CHP içindeki 'değişim' tartışmasından çıkacak sonuç. Sonbaharda yapılması beklenen kurultayda Akşener'in adaylığına itiraz ettiği Kemal Kılıçdaroğlu ile yerine önerdiği Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık koltuğu için yarışması bekleniyor.