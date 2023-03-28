İYİP'li Uz'dan Ağıralioğlu'na: 'Masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın şimdi ne oldu?'

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nda yer alan partileri hedef alan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİP'ten istifa etti.

İYİP Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ağıralioğlu'na yönelik “Ben karşı görüş bildirirken sen altılı masaya dönülmesi için el kaldırmadın mı?” ifadesini kullandı.

Uz'un söz konusu açıklaması şöyle:

"Sormam gereken soru şu: Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divanda senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın şimdi ne oldu?”