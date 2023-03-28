İYİP Milletvekili Ağıralioğlu partisinden istifa etti

22 Mart'ta yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifakı'ndaki diğer partileri ve HDP'yi hedef alan İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, içerisinde bulundukları Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti.

HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Ağıralioğlu'nun İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve partisinden istifa edeceğini iddia etmişti.

Söz konusu iddianın ardından açıklamada bulunan İYİP Sözcüsü Kürşat Zorlu ise Ağıralioğlu'nun Akşener ile görüşerek istifa edeceğine ilişkin iddialara dair "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Tek cümlelik istifa mektubu

Zorlu'nun sözlerinin ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Ağıralioğlu'nun İYİP'ten istifa ettiğini belirterek, Ağıalioğlu tarafından imzalanmış istifa mektubunun görselini paylaştı.

Ersoy tarafından paylaşılan Ağıralioğlu imzalı istifa mektubunda "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum" yazdığı görüldü.