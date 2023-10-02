İYİP'li Özlale: İttifak oluşturmak İmamoğlu'nun elinde, Yavaş'ın karşısına aday koyacağız

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İYİP, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurmuştu. İYİP'in kararının ardından İYİP ve CHP'li isimler tarafından konuya ilişkin açıklamalar yapılmış ve zaman zaman gerilimler yaşanmıştı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz haftalarda partisinin Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı.

Özlale, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir adaylığının müzakere konusu yapılması halinde partiden ayrılacağını açıklayan Özlale, "İstanbul ittifakı"nı oluşturmanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinde olduğunu savundu, Ankara'da ise aday çıkaracaklarını dile getirdi.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Özlale, İzmir'de adaylığının erken açıklanması için Meral Akşener'e baskı yaptığını söylerken, önümüzdeki dönemde "sıkışmış Ankara siyasetinden" kaçarak yönetim kabiliyetini göstermenin en önemli adaylık motivasyonu olduğunu belirtti.

'Müzakere edilirse, bütün görevlerimden ayrılırım'

Adaylığının müzakere edilmesi halinde partideki tüm görevlerini bırakacağını açıklayan Özlale, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bana yerelde hayalini kurduğum projeleri hayata geçirme fırsatı verecek. Sokak sokak, mahalle mahalle gezdim İzmir'i. Hem Ankara'dan gelen kaynakların kısıtlı olması nedeniyle hem de iyi bir belediyecilik yapılmamasından dolayı çok ciddi problemler olduğunu gördüm. Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım."

'İstanbul ittifakını sağlamak İmamoğlu'nun elinde'

İstanbul adaylığı için görüşme kapısını açık bıraktıklarını belirten Özlale, "İstanbul ittifakı"nı sağlamanın İmamoğlu'nun elinde olduğunu söyledi. Özlale'nin konuya dair ifadeleri şöyle:

"Ekrem Bey, kendi konuşmasında belirttiği 'İstanbul İttifakı'nı sağlamak için sadece bizimle değil, diğer partilerle de konuşma yapacaktır. O ittifakı sağlayıp sağlayamama ve günün sonunda da aday olup olmama şu anda Ekrem Bey'in elinde. Buradan Meral Akşener'in, 26 Ağustos'taki konuşmasına gidelim. Akşener orada 'Partinin menfaatlerine ve ülkenin menfaatlerini uygun olduğu sürece ittifaklar değil ama işbirliklerine kapalı değiliz' dedi. Eğer Sayın İmamoğlu, İstanbul etrafında o ittifakı oluşturma niyetinde ise partilere gelecektir. Kendisi partilere geldiği zaman da bizler o durumu değerlendirebiliriz. Ama o zamana kadar mutlaka İYİ Parti kendi İstanbul adayını da aynı diğer partilerde olduğu gibi çıkartacaktır."

'Yavaş'ın karşına aday koyacağız'

Özlale, İstanbul için müzakere kapısını açık bırakırken Ankara'da ise aday çıkaracaklarını "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak şunu söyleyebilirim; oralarda da bizden aday koyacağız. CHP Ankara'da Mansur Bey'i açıkladı. Onun karşısına bir aday koyacağız" sözleriyle ifade etti.

'İYİP'e oy kaybettirdi'

Ümit Özlale, 14 Mayıs'taki seçimlere 2 ay kala adaylık tartışmaları sırasında Meral Akşener'in masadan kalktığı ve birkaç gün sonra geri döndüğü sürecin iyi yönetilemediğini ve bunun da kendilerine oy kaybettirdiğini savunarak, şöyle konuştu:

"2- 6 Mart arasında biz siyasi iletişimi iyi yapamadık. O siyasi iletişimi iyi yapamadığımız süreç bize oy kaybettirdi, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ne kadarının olduğunu ölçemeyiz ama 2- 6 Mart arasındaki krizin İYİ Parti'ye oy kazandırdığını değil, oy kaybettirdiğini söyleyebiliriz."