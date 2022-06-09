İYİP'li Oral özür dilemek için Kılıçdaroğlu'na ziyarete gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Alevi kimliği Sünniler için endişe yaratır" açıklamasında bulunan İYİP Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti için CHP Genel Merkezi'ne gidiyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na özrünü yüz yüze iletmek isteyen Halil İbrahim Oral, yarın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.