İYİP'li Oral özür dilemek için Kılıçdaroğlu'na ziyarete gidiyor

CHO Genle Başkanı Kılıçdaroğlu için 'Alevi kimliği Sünniler için endişe yaratıyor' ifadesinde bulunan İYİP Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral CHP Genel Merkezine özür dilemeye gidiyor.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Alevi kimliği Sünniler için endişe yaratır" açıklamasında bulunan İYİP Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti için CHP Genel Merkezi'ne gidiyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na özrünü yüz yüze iletmek isteyen Halil İbrahim Oral, yarın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

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