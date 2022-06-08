İYİP Ankara Milletvekili: Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği sunniler için endişe

İYİP Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasına değinerek, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" dedi.

'Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması Müslüman kesim açısından bir endişedir'

Ankara Masası'nda Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Oral, "Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil." dedi.

'Siyasette maksat kazanmaktır... farklı bir isimle çıkılır'

İbrahim Halil Oral, Türkiye'nin çoğunluğunun muhafazakar olduğunu iddia ederek, başka bir ismin cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Oral, "Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok" dedi.