Hafızlık kurslarına giden öğrenciler izinli sayılacak, okula gitmeden sınıf geçecek!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Mayıs 2022 tarihinde okullara gönderdiği resmi yazı ile okullardan, ortaokula devam etmeyip Diyanet'e bağlı hafızlık kurslarına devam eden öğrencilerin izinli sayılmalarını istedi. Yazıda sistemde bu öğrencilerin pasif durumdan aktif duruma getirilmesi ve belirlenen tarihlerde öğrencilere sınav yapılıp sınıflarını geçmelerinin sağlanması talep edildi.

Geçtiğimiz günlerde tarikat ve cemaatler çeşitli illerde hafızlık mezuniyeti adı altında gövde gösterisi yapmıştı. Bakanlık ise eklemeler yaptıkları yönetmelik maddeleri ve işler hale getirdikleri ilgili yazı ile bu öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün eğitim kurumlarından, hiç okula gitmeden sınıf geçmelerinin önünü açmış oldu.

Eski bakan Ziya Selçuk'un döneminde hazırlanan vizyon belgesi, Özel Program ve Proje Hazırlayan Eğitim Kurumları yönetmeliği, Okul öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve İmam Hatip Okulları haftalık ders çizelgesi dayanak gösterilerek Hafızlık Projesi kapsamında ortaokul ve liseler faaliyete geçmişti.

Hafızlık kursları okul olarak kabul ediliyor!

Ayrıca bu yazıyla tarikat ve cemaatlerin açtıkları Hafızlık Kursları da okul olarak kabul edilmiş oldu.

2015 yılında değişikliğe uğrayan ve ilgili gösterilen maddeye ek olarak getirilen, yazıda belirtilen maddeler ise şunlar;

“Ortaokul/İmam-Hatip ortaokulu 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu Hafızlık Eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden, okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.”

“… İlköğretim kademesi öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, ilköğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla, ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir."

"İdareciler isterlerse E okul sisteminden 'Hafızlık Belgesine Sahip Öğrenci Listesi' sekmesinden okullarda bu durumda öğrenci olup olmadığı kontrol edilebilmektedir."