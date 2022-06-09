'Alevi' çıkışı tepki çekmişti: İYİP'ten İbrahim Halil Oral kararı

İYİP Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın "Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir" sözleri tartışma konusu olmaya devam ederken, bu sözlere ilişkin yeni bir karar geldi.

İYİP, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ı disiplin kuruluna sevk etti.