İYİP'li Nebi Hatioğlu: Eskişehir'de AKP ya da MHP ile ittifak olabilir

Daha önce yaptığı açıklamada yerel seçimde AKP ile MHP'nin desteklenebileceğini belirten İYİP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP olabilir" dedi.

Hatipoğlu, katıldığı TV100 canlı yayınında yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu "Sayın Genel Başkanla dönem dönem bir araya geliyoruz ama bunun üzerinde çok fazla durmadık. Çünkü zaten aşikâr olan bir konunun tekrar tekrar gündeme gelmesi tartışılması bana enteresan geliyor. Türkiye’de böyle şeyler olabiliyor ise biz aynı tabandan olan partiler neden bir araya gelemiyoruz? Ben olsun diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?" dedi.

İttifakla ilgili Hatipoğlu "Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir" şeklinde konuştu.