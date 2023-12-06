İYİP'li milletvekili partisinden istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yanıkömeroğlu X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim" diye belirtti.

Yanıkömeroğlu'nun istifasıyla İYİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 40'a düştü.