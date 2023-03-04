İYİP'li Meclis üyesi istifa etti: 'CHP'ye saygımdan dolayı'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından ilginç bir istifa haberi geldi.

İYİP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis üyesi Sertan Kuzu "Gördüğüm lüzum üzerine CHP Yönetimine, Seçmenine ve CHP Ereğli Belediye Başkanı Değerli büyüğüm Halil Posbıyık'a saygımdan dolayı Meclis Üyeliğinden ve tüm görevlerimden İstifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kuzu'nun açıklaması şöyle:

"Yerel seçimlerde Kdz Ereğli'de başarısız olmuş Ereğli'nin 5 senesini çalmış Akp'ye karşı Halil Posbıyık'ın daveti ile CHP listelerinden meclis üyesi seçilmiş daha sonra kurucusu olduğum ittifak ortağı İYİ partiye geri dönmüştüm .

Bana Belediye Meclis üyelik makamını CHP Belediye Başkanı Halil Posbıyık onay vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi de onaylamıştır. Bana değer veren bir çok seçmenle birlikte CHP'li seçmenin oyları ile de seçilmiştim.

Fakat bugün gelinen noktada ittifak dağılmış ne yazık ki tasvip etmediğimiz bir şekilde yollar ayrılmıştır.

Yıllardır Türk siyasetinin içerisinde bulunduğu ahlaki çöküşü Altılı masanın toparlayıcılığına inanarak Milletimize umut dolu mesajlar vermiştik ama ne yazık ki bugün o mesajların yerini karşılıklı suçlamalar ile hayal kırıklıkları almıştır. Bu Hayal kırıklığının bir parçası olduğum için özür diliyorum.

Gördüğüm lüzum üzerine CHP Yönetimine, Seçmenine ve CHP Ereğli Belediye Başkanı Değerli büyüğüm Halil Posbıyık'a saygımdan dolayı Meclis Üyeliğinden ve tüm görevlerimden İstifa ediyorum.

Bu süreçte istemeden de olsa kırdığım herkes hakkını helal etsin sağlıcakla kalın.

Ülkücülük bazen; evinin bir köşesine çekilip, lekesiz ve onurlu bir şekilde yaşamaktır."