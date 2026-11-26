Ordu'nun Korgan ilçesi Belediye Başkanı Sait Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİP'ten istifa ettiğini duyurdu.

Korgan, paylaşımında, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım" dedi.

Sait Korgan, 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 37,36'sını alarak seçilmişti.

2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde ikinci parti konumuna gerileyen AKP, seçimlerin ardından diğer partilerden çok sayıda belediye başkanını saflarına kattı. Şimdiye dek sadece 117 belediye transfer yoluyla AKP'li oldu.

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