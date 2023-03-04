İYİP'li isimden altılı masa açıklaması: Kapı hâlâ açık

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk etmesi sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Akşener’in hamlesiyle ilgili Habertürk yayınında konuştu. Usta, "Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi. ‘Beş genel başkanın imzasıyla karar alınabilir’ şeklindeki yaklaşım masanın ruhuna aykırı. Bu uygulama bugüne kadarkilere aykırıydı. Bugüne kadar mutabakat yerine ‘çoğunlukla karar alınabilir gibi uygulama olmadı" dedi.

Usta şöyle konuştu:

"Millet iradesi diyerek geldik. Anketler ortada, çalışmalar ortada. Sonuçlara bakılsın denildi. Başından beri masaya getirilen husus, halkın tercihlerini yansıtma şeklinde oldu. Kazanma ihtimali çok daha güçlü adaylar varken, bunların CHP rozetini taşıması nedeniyle çağrımıza ‘siyasi nezakete uymaz’ deniyor. CHP rozeti taşıyor olsalar da bu iki başkan ‘millet ittifakı’nın belediye başkanları. Kılıçdaroğlu’nun ismini ilk Gültekin bey söyledi. Bunu söylerken CHP’nin iç işlerine mi karışmış oldu? Muhalefet medyasında verildiği gibi değil.

'Henüz karar verilmedi'

Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK’te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı hâlâ açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da ‘bu tavrı sürdüreceğiz’ denirse bu devam eder. Ancak ‘çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz’ denirse olmaz."

'Hep üstü örtülü şekilde reddedildi'

Usta, “Niye bir üçüncü isim söylemediniz” sorusuna “Kazanacak isim olsun diyorduk. Objektif olarak anket yapalım dedik. Milletin tercihini önceden alalım diye bunu söyledik. Üç isim dışında isimler de olabilirdi. Bu hep üstü örtülü şekilde reddedildi. O aşamaya gelinemedi” yanıtı verdi.