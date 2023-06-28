İYİP'li isim paylaştı: 'TELE1 kapatılacak' iddiası

İYİP'li Çabuk, dün yaptığı paylaşımla 'Sıra Tele1'in kapatılmasında' iddiasında bulundu.

Haber Merkezi

Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları çarpıtılarak hedef gösterilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Siyasi partiler, aydınlar, basın örgütleri Yanardağ'ın serbest kalması çağrısında bulunurken, Yanardağ'ı defalarca hedef gösteren İYİP'ten yeni bir iddia geldi.

İYİP'li Ömer Faruk Çabuk’un Sıra Tele1'in kapatılmasında şeklinde yaptığı paylaşım TELE1’in kapatılacağı iddiasını gündeme getirdi.

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Yanardağ'ı hedef gösteren İYİP söylem değiştirdi: 'Tutuklanması kabul edilemez'