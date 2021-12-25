İYİP'li Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'a yanıt

İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında, Yılmaz'ın “kur korumalı mevduat” için yaptığı “Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir” yorumu için "Bu zat da suç işlemiştir. Bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder" açıklamasını yapmıştı.

Yılmaz açıklamaya tepki göstererek, "Bu sıradan bir olay değil. Bu, üzerinde uzun müddet düşünülmüş, artısı-eksisi hesaba katılmış bir strateji, bu strateji uygulamaya devam ediyor. Bu bir korkutmadır. Bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriliyor. ‘Bize eleştiri yöneltmeyin, bizi tenkit etmeyin' deniliyor” dedi.

'Bu bir mesajdır, korkutmadır'

ANKA'nın haberine göre Yeniçağ TV’de konuşan Yılmaz şunları söyledi:

"Bedel ödeyeceğim söylenmiş. Bu bir hukuki süreç. Nasıl gelişecek bilmiyorum. O gün geldiğinde bunun üzerinde tekrar düşünürüz. Benim burada, bu aşamada söyleyeceğim söz şu; bu bir mesajdır. Bu bir korkutmadır. Bu bir bu tür yapılabilecek eleştirilerin önünü kesmektir. Ben vatanımı seviyorum. Söylediğim cümlelerin ne anlama geldiğini biliyorum. Dolayısıyla yapmam gerek.”

'Arka kapıdan TCMB rezervinin satışı durdurulmalı'

Erdoğan'ın "Kur indi diye daha da indirelim telaşına kapılmamak lazım" açıklamalarını da sosyal medya hesabından yorumlayan Durmuş Yılmaz, ''Doğru. O zaman arka kapıdan TCMB rezervinin satışı durdurulmalıdır'' dedi.