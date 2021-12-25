Yeni kriter geldi: 'Döviz almayacağım’ imzası atmayana kredi verilmeyecek

TL kredilerle döviz, kripto veya hisse alımını engellemeleri için BDDK’dan uyarı alan bankalar, müşteriye taahhütname imzalatmaya başladı.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, taahhütnamede kredinin kullandırım amacına aykırılık teşkil eden işlemler şöyle sıralanıyor: Döviz ve altın alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi gibi finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar, vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması, yurtdışına transfer yapılması ve kripto varlıklara veya sermaye piyasası dışına aktarılması.