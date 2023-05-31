İYİP'li Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı açıklaması: Yetkili kurullarda karara bağlanacak

İYİP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de bugün kaydını yaptırdı.

Dervişoğlu, “TBMM’nin bu yasama döneminde önemli gündem maddeleri olacak. Bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürünün gereklerini yerine getirmek suretiyle ülkemize hizmet etme kararlılığı sergileyeceklerine inanıyorum. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum, temenni ederim ki önümüzde güzel bir yasama yılı olsun” diye konuştu.

Dervişoğlu, Millet İttifakı’nın geleceği konusunda yöneltilen bir soru üzerine, “Onlarla ilgili bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Onlar yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar” dedi. İYİP Grup Başkanvekili, CHP listelerinden seçime giren ittifak partilerine mensup milletvekillerinin istifa kararı aldıklarının hatırlatılması üzerine de “Net bir bilgim yok, o da karara bağlandıktan sonra kendini gösterecek. TBMM’nde yeni bir aritmetik oluşacağına delalet eder. Bunların hepsine bakacağız” ifadelerini kullandı. (ANKA)