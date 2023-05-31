'İYİ Parti ittifakı sonlandıracak' iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada İYİP'in "Bu bir seçim ittifakıydı" diyerek, ittifakı sonlandıracağını ifade etti.

"İYİ Parti dün kendi divanını topladı, tartıştı. Burada Altılı Masa'nın oluşumu ve ittifaka dair de eleştiriler geldi" diyen Saymaz şunları söyledi:

"Muhalefet seçimlere giderken iddialıydı. Bu seçimi alarak parlamenter sisteme geri dönebiliriz, kaybedersek bu tartışma kapanır demişti. Kim demişti? Meral Akşener. Dolayısıyla çıtayı buraya koydular. Gün sonunda bu sistemi ancak 5 yıl sonra daha tartışabiliriz. Muhalefet bu cephede kaybetti, bunu kabul etmek gerekir.

İYİ Parti dün kendi divanını topladı, tartıştı. Burada Altılı Masa'nın oluşumu ve ittifaka dair de eleştiriler geldi. Bu nedenle İYİ Parti, 'Bu bir seçim ittifakıydı, seçim bitti ittifak da bitti' diyecek muhtemelen. İYİ Parti bunu sonlandıracak parti olacak."