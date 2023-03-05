İYİP'li Çömez'den 'ikinci tur' yorumu: 'Erdoğan'ın karşısındaki tutacağız'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı Turhan Çömez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığında ikinci tura kalması durumunda destekleyeceklerini söyledi.

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleme seçeneği hakkında “O konuda bir şey diyemem” demişti.

Halk TV'de konuşan Turhan Çömez, aynı soruyu şöyle yanıtladı: “Bugün beş baş danışman ortak kanaatimizi paylaştık. Bir kere daha altını çiziyorum. Bu bizim partimizin de ortak kanaati, sayın genel başkanın da ortak kanaati. Bütün çabamız ve desteğimizi Erdoğan’ın tek adam rejiminin ve ucube sisteminin karşısına yığacağız. Desteğimizi Erdoğan’ın karşısında olanlarda tutacağız. Erdoğan rejiminin bitmesi için kiminle beraber olmamız gerekiyorsa onunla beraber olacağız.”

'Ersan Şen aday olmayacak'

Çömez, hukukçu Ersan Şen’in adaylığıyla ilgili de “Görüşme olacak ama bunun adaylıkla sonuçlanacağı konusunda kimsenin bir inancı olmasın” dedi.