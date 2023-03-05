Akşener Altılı Masa'ya dönüş şartını açıkladı: 'Kemal Bey milletin dediğini kabul etmeli'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Meral Akşener ile gerçekleştirdiği görüşmede İYİP Genel Başkanının Altılı Masa'ya dönüş ihtimaline şartlı onay dediğini aktardı.

Yılman katıldığı televizyon programında Akşener'in kendisine "Eğer Masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana, hiçbir şey olmamış gibi, gurur yapmadan masaya dönerim" dediğini açıkladı.

Meral Akşener, Altılı Masa'yı hedef alan açıklamasında ortak cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiklerini ancak bu önerilerin kabul görmediğini duyurmuştu.