Kulis: Yarın liderlerin toplantısından sonra Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ilan edilecek

Gazeteci İsmail Saymaz, yarın saat 14.00'te Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Beşli Masa toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edileceğini duyurdu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından "yola devam" kararı alan 5 siyasi parti lideri yarın adaylık gündemiyle bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarın gerçekleştireceği zirve öncesi Saymaz sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

'Adaylık lansmanı seçim takviminden sonra'

"Millet İttifakı yarın 14’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde buluşacak. Liderlerin toplantısından sonra SP önünde Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecek. Ardından Kılıçdaroğlu, CHP’ye geçecek. Adaylık lansmanı 10 Mart’ta seçim takviminin ilanından sonra yapılacak.

Millet İttifakı, yarın geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Yarınki toplantıya İyi Parti katılmayacağı gibi, yol haritasında İyi Parti’ye atıf da olmayacak. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığının kazanılması halinde kurulacak Millet İttifakı yönetimde İyi Parti yer almayacak"