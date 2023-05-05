İYİP'li Bilge Yılmaz: Sıcak para gelecek IMF'ye gerek kalmayacak

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimleri kazanmaları durumunda 'ekonomimizi yönetecek' dediği Bilge Yılmaz, olası Millet İttifakı iktidarında atacakları ilk adımları anlattı.

Gazete Oksijen'e konuşan Yılmaz, enflasyona dair, "Şimdi, görevi devralırsak, hedefimiz Haziran 2024'te, aylık enflasyonun yüzde 1,5’a çekilmesi, o anki hız açısından yıllık yüzde 20’ye indirme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

'Bütçe dengesizliği enflasyon olarak dönecek'

Yılmaz, bütçe disiplininin kalmadığını ve bu durumun birkaç ay içerisinde çok yüksek enflasyon olarak geri döneceğini belirtti. "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerini nasıl gerçekleştireceksiniz" sorusunu Yılmaz, şöyle yanıtladı:

"Türkiye’de ciddi bir servet dağılımı ve gelir dağılımı bozukluğu yaratıldı, özellikle enflasyon yüzünden. Enflasyondan önce de vardı, enflasyonla ciddi olarak belli bir kesimdeki insanlar zengin edildi. Dar gelirliyi korumak için bizim bazı harcamalar yapmamız gerekecek. Onların hangi kalemler olduğuna oturup karar verilir. Tarımda zaten verilmesi gerekenden az veriliyor ama sanayi kısmında çok yanlış şekilde bu paralar israf ediyor. KKM’den çıkışın da maliyeti olacak."

Kur korumalı mevduattan çıkış

Büyüklüğü 100 milyar doları aşan kur korumalı mevduatın sonlandırılacağını yineleyen Yılmaz, "Burada verilen sözler tutulur ama biz bunu sonlandıracağız. Bunun tabii ki Hazine’ye bir maliyeti olacak. Türkiye’nin borçlarını belki 3-4 puan artıracak. Yani gayrisafi milli hasılamızın yüzde 3-4’üyle biz neler yapardık bu ülke için. Tarımda, çocuklarımız için eğitimde, gıdada… Ama o parayı çarçur etti devlet. Bunu borcumuza ekleyeceğiz ama Türkiye’nin iç borcu halledilemeyecek bir seviyede değil" dedi.

'Enflasyonun üzerinde faiz vermemiz gerekli değil'

Yılmaz, Türkiye'nin enflasyonun üzerinde faiz vermesinin şu anda gerekli olmadığını belirterek, "Bu sadece reel faiz meselesi değil. Bunu da pozitif reel faizle beklentiler üzerinden konuşmak lazım. Türkiye’nin enflasyon üzerine bir faiz vermesi şu aşamada gerekli değil. Bence çok zarar da verir ülkeye" ifadesini kullandı.

Ekonomi sıcak para ile nefes alacakmış

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı olmadığı görüşünü savunan Yılmaz, ülkeye girecek portföy yatırımları yani sıcak para ile ekonominin nefes alacağını söyledi:

"Özellikle IMF’ye ihtiyacımız olmadığını ve bu işi IMF’siz yapacağımızı daha önce ilan ettim. Fikrimi değiştirmiş değilim. Başka kurumlar da var Türkiye’ye borç verebilecek, köprü finansmanı yapabilecek. Ben gerekirse uluslararası ilişkilerimizi kullanarak bunları rahatlıkla sağlayacağımızı biliyorum. Ama ona gerek kalmayacak büyük bir ihtimalle. Portföy yatırımlarıyla nefes alacağımız bir ortam oluşacaktır."