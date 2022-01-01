İYİP'li belediye başkanına silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme: Mektupla itiraf ettiler

Trabzon'da İYİP'li Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık 11 Haziran’da, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin’in silahlı saldırısına uğramıştı.

Aytekin hakkında "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan talep edilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle yargılanması talep edilmişti.

Saldırıya ilişkin davada tutuklu sanık Halit Aytekin, savcılığa gönderdiği mektupta olayı para ve uyuşturucu hap karşılığında gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Savcılığa mektup gönderen Tolgahan Kılıç da Bıyık’ın verdiğini öne sürdüğü sözleri tutmaması nedeniyle böyle bir eylem içerisine girdiğini ifade etti.

Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanacak.