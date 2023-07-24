İYİP'li belediye başkanı partisinden ve 'Millet İttifakı'ndan ayrıldığını açıkladı

Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİP'ten istifa ettiğini açıkladı.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu’yla birlikte İncirliova’ya hizmet etme şansımız kalmamıştır. Bu sebeple İYİ Parti’nden ayrılıyor, Millet İttifakı’ndan çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

'İYİ Parti'den ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum'

Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde İncirliova’da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İncirliova’nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu’yla birlikte İncirliova’ya hizmet etme şansımız kalmamıştır. Bu sebeple İYİ Parti’nden ayrılıyor, Millet İttifakı’ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ‘Ben ne dediysem o olacak’ zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun."

Öte yandan İYİP'ten istifa eden Aytekin Kaya'nın AKP'ye geçeceği ileri sürülüyor.