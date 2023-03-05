İYİP'li Aydın, ‘Beşli Çete’yle görüştüğünü yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beşli Çete'ye yönelik "Kamu zararına yol açan 418 milyar doları alacağım" çıkışından sonra İYİP'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı kampanya yürütmeye başlattığına dair iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Diken'in haberine göre, İYİP'te Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına muhalefetin başını çeken İYİP'li Koray Aydın ile ‘Beşli Çete’nin önde gelen ismi Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz arasında bir görüşme gerçekleşti. Aydın, iddia için ‘iftira’ dedi.

Konu hakkında Twitter’dan mesaj paylaşan Aydın, şunları yazdı:

Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İYİ Parti’yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen “Beşli Çete” temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır.

”Beşli Çete” kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener’dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında “Beşli Çete“den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır.

”Beşli Çete” temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İYİ Parti’nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Kamu zararına yol açan 418 milyar doları alacağım' çıkışının ardından, İYİP'in Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçtiği ve Akşener'in masadan kalktığı iddia ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın değişimi durumunda “Beşli Çete” diye anılan sermaye gruplarının garanti ödemeli yol, köprü ve hastane projelerine el koyacaklarını söylemişti.

Özel, “İktidarımızda görmek istediğim en büyük tören elimizde balyozla gişelerin kırıldığı tören” derken, İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz “Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini savunan İYİ Parti olarak, iç ve uluslararası hukuka aykırı bir eylem ve faaliyeti biz uygulamayız, bunu meşrulaştıramayız” diyerek CHP'nin açıklamasına karşı çıkması dikkat çekmişti.

'Beşli çete İYİ Parti ile görüştü'

Halk TV'de dün akşam açıklamalarda bulunan gazeteci Serpil Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun ‘418 milyar dolar’ ve 'Beşli Çete' açıklamalarının ardından, muhalefette çatlakların oluşmaya başladığını ileri sürdü. Yılmaz, 2021 yılında yayımlanan bir yazısında, Beşli Çete'nin İYİP ve Meral Akşener ile temasa geçmeye çalıştığını söylemişti.

Yılmaz dün yaptığı açıklamada, "Beşli Çete, İYİ Parti’yle temas etti, görüştü. Yani bunu ben yazdım. Burada bir iletişim var" iddiasında bulundu.

'Koray Aydın ile Mehmet Cengiz görüştü' iddiası

Diken'in haberine göre, İYİP'te Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına muhalefetin başına çeken Koray Aydın ile ‘Beşli Çete’nin önde gelen ismi Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz arasındaki görüşme, Cengiz İnşaat’la ortak işlere imza atan Özaltın İnşaat‘ın Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Nene Hatun Caddesi’nde bulunan ofisinde yapıldı.

Halk TV yazarı Yılmaz bugün yayımlanan yazısındaysa, "Kılıçdaroğlu’na karşı kampanyanın “Kamu zararına yol açan 418 milyar doları alacağım” sözleriyle alevlenmesi gözden kaçmıyor" ifadesini kullanarak, İYİP'in masadan kalkma ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasını nedeni olarak yine Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete açıklamalarını gösterdi.