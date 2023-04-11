İYİP'in Kırklareli'nde 3. sıradan adayı, adaylıktan çekildi

Kırklareli’de İYİP 3'üncü sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Hilmi Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, “3 Mart'ta bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil” diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İYİP, milletvekili adaylığı için 1'inci sırada Türker Yörükçüoğlu, 2'nci sırada Sibel Pişkin ve 3'üncü sırada Hilmi Kahraman'ı gösterdi.

Hilmi Kahraman, milletvekili adaylığından çekildiğini açıkladı. Kahraman, yazılı açıklamasında, Kırklareli'de aday adayı olmayan bir kişinin 'aday' olarak dayatıldığını öne sürdü.

Kahraman’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“3 Mart'ta bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”