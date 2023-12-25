İYİP'in belediye başkan adayı istifa etti

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimde İstanbul'un Tuzla ilçesinden belediye başkan adayı gösterdiği İBB Belediye Meclis Üyesi Akın Gürkan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gürkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bizatihi partimizin İl Başkanı tarafından uğradığım bu haksız iftira ve yapılan kumpaslardan dolayı bu kadar emek verdiğim partimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

İYİP İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, istifa eden partisinin İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

"Kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilen İBB Meclis üyeleri arasında Akşener’in 22 Kasım’da İstanbul-Tuzla Belediye başkan adayı olarak ilan ettiği Akın Gürkan da bulunuyordu.

'Komplo' dedi, istifa etti

İBB Meclisi Grup Başkanvekili seçimine katılmadığı halde disiplin kuruluna sevk edilmesini "komplo" diye niteleyen Gürkan "Genel merkezimize ve Genel Başkanımıza gereken tüm bilgilendirmeleri yaptıktan sonra hakkımda verilecek kararı saygı ve sükûnetle beklerken, Sayın İbrahim Özkan'ın katıldığı bir haber programına bağlanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun hakkımda gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Gürkan "Parti içinde ilerleyen ve gizli kalması gereken parti içi disiplin sürecini ifşa etmiştir. Hatta o kadar ileri gitmiştir ki şahsımın onur ve haysiyetini hedef alarak bizzat Genel Başkanımız tarafından Tuzla sakinlerinin istekleri de göz önüne alınarak ilan edilen Belediye Başkan adaylığından, seçime bir hafta kala, başka bir parti lehine çekileceğimi düşündüğü iftirasında bulunmuştur. Yaşamı boyunca haysiyeti ve şerefi için var olan ben Akın Gürkan ve aile bireylerim bu iftiralar ve saldırılar karşısında büyük bir şok ile derin bir hayal kırıklığı yaşadığımızı belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

Gürkan istifasını "Haklı olmamıza rağmen; partimize olan saygımızdan ve aldığımız terbiye gereği parti içi disiplin süreçlerini büyük bir gizlilikle takip ederken, bizatihi partimizin İl Başkanı tarafından uğradığım bu haksız iftira ve yapılan kumpaslardan dolayı bu kadar emek verdiğim partimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Parti içinde gerçekleşen kumpaslar ve kişisel ikbal hırslarından uzaklaşarak Yüce Türk Milletinin hizmetinde çalışmalarıma devam edeceğimi beyan ederim" sözleriyle duyurdu.