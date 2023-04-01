İYİP'i kurşunlayan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİP İl Başkanlığı dün sabaha karşı kurşunlanmıştı. Seçime 44 gün kala gerçekleşen saldırıda yaralanan olmadı.

DHA'nın haberine göre, silahlı saldırının şüphelisi inşaat bekçisi M.E.'nin Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ilk ifadesi ortaya çıktı.

'Hırsızları korkutmak için havaya doğru ateş ettim'

Adliyeye sevk edilen şüpheli sorgusunda "mermileri hırsızlara sıktığını" öne sürdü. İYİP binasının karşısındaki inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen M.E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.