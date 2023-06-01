İYİP yöneticileri: '28 Mayıs itibarıyla ittifak bitmiştir'

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve 28 Mayıs itibarıyla bittiğini söyledi.

Sözcü TV yayınına katılan Poyraz, “Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir” dedi.

'İşbirliği yapacak konu yok'

İYİP İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da Meclis’te gazetecilere şunları dedi:

''İttifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içine girerler. Bunun adına ‘ittifak’ da diyebilirsiniz, ‘işbirliği’ de diyebilirsiniz. Ama şu an itibariyle gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa yerel seçimlerde olur ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir. Burada herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar. İttifak dediğiniz herhangi siyasi bir konu hakkında işbirliğidir, şu anda herhangi bir işbirliğini gerektirecek konu yok. Olduğunda, göreceğiz.''