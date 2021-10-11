İYİP Teşkilat Başkanı Koray Aydın: Suikast duyumları var, bedeli ağır olur

İYİP Teşkilat Başkanı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" söyleminin ardından benzer bir açıklama yaptı.

Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Aydın, "Bizim de aldığımız suikast duyumları var" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın 2023'te aday olmayacağı iddiası var, bir de kaos çıkacağı iddiası var, bunlar programlarda tartışılıyor, ne diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Koray Aydın, şu yanıtı verdi:

"Ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam 19 yıllık bir ülke yönetiminden sonra bu seçimde aday olmam çünkü hayatının hezimetini yaşayacak ve çok acı bir sonuçla ayrılmak zorunda kalacak. Sonuç belli, ağır bir hezimet onu bekliyor, kurtuluşu yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun “Siyasi cinayetler olacak” sözünü kastettiniz herhalde, siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var, eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum."