İYİP 'Suriye çalışma grubu' oluşturdu

İYİP Suriye'deki muhtemel gelişmeler ve buna yönelik politikaları istişare eden çalışma grubu oluşturdu.

Çalışma grubu hakkında bilgi veren İYİP Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla oluşturulan ve başkanlığını kendisinin yapacağı çalışma grubunda, İYİP Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan ile akademisyen ve bazı emekli kamu görevlilerinin yer alacağını belirtti.

Çalışmalarda "Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü politikası çerçevesinde, Suriye ve bölgenin sorunlarının çözümü noktasında Türkiye ne yapabilir ve neyi yapmalıdır?" konusunun çalışacağını söyleyen Okutan, "Suriye'deki muhtemel gelişmeler ve bu kapsamda Türkiye'nin politikası" başlığının ele alınacağını kaydetti.

Okutan, "Hazırlanacak rapor, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kuruluna (GİK) sunulacak. Başkanlık Divanında istişare edilecek rapor konusunda İYİP milletvekilleri de bilgilendirilecek." dedi.