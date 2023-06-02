İYİP Sözcüsü Zorlu'dan 'Millet İttifakı' açıklaması

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu Millet İttifakı'nın sona erdiğine ilişkin partisinden yapılan açıklamalarla ilgili gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

2019 yerel seçimlerinde başlatılan ittifakın "neticesinin ve başarısının" devam ettiğini kaydeden Zorlu, Millet İttifakı'nın geleceğine ilişkin stratejik kararlarına ilişkinse İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

25 Haziran'da partisinin gerçekleştireceği kurultaya işaret eden Zorlu "Millet İttifakı sayın genel başkanımızın teklifiyle bir araya gelmesiyle çok büyük başarılar elde etmiştir. Seçim sonucunun ardından genel başkanımız, başkanlık divanımız milletvekillerimizle bir araya geldi. Büyük kararları 25 Haziran kongremize topluyoruz. Bu tür stratejik bir nihai kararın sayın genel başkanımızla hep birlikte takip etmemizin önemli olacağını düşünüyorum. Seçim işbirliği ile Millet İttifakı'nın dünden bugüne yansıyan yerel seçimlerle taçlanan başarısı biraz farklı şeyler. Teknik anlamda bu işbirliği 14 ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da, şu andan itibaren stratejik meseleyle ilgili genel başkanımızın değerlendirme süreci yetkili kurullarla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunları sizlerle paylaşırız" dedi.

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİP İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, bu hafta içi kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda Millet İttifakı'nın 28 Mayıs itibarıyla sona erdiğini belirtmişlerdi.