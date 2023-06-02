Fatih Portakal: İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na MYK'da istemediği isimleri bildirmiş

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber’de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifa etmesini canlı yayında değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal, "Bunlar bitti Kemal Bey. Seçim sonucunu YSK açıkladı ve bunu değiştiremezsiniz. Bahane üretmemeniz gerekiyor sizin o koltukta oturmamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer Millet İttifakı liderlerinin de değişmesi gerektiğini söyleyen Fatih Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:

"O koltukta oturursanız seçmeni tekrar ayağa kaldıramazsınız. 80 yaşında bu seçmeni ayağa kaldırmanız mümkün değil. Kimse sizin arkanızdan gitmez en azından ben gitmem arkanızdan artık. Neden gideyim seçimi kaybetmişsiniz artık. Siz faturayı MYK'ya kesiyorsunuz hayır bunun riskini almak zorundasınız. Bakıyorsunuz Millet İttifakı'nın liderlerine yenildiler hiç biri sorumluluğu almıyor almak zorundasınız. Bahane üretmeyeceksiniz. Sizin o koltuğunu terk etmeniz gerekiyor bir formül bulmanız gerekiyor. Bunu her mecrada dile getireceğim."

'Bu iki isimle çalışmak istemediği iddia ediliyor'

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki önemli isimle çalışmak istemediğini dile getirdiğini de iddia eden Portakal, "İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ikinci kez görüşecekler. Ekrem İmamoğlu MYK’da istemediği isimleri bildirmiş. O isimlerden biri Seyit Torun, onunla çalışmak istemiyor anladığım kadarıyla. Diğeri de Oğuz Kaan Salıcı. Bu iki isimle çalışmak istemediği iddia ediliyor. Bunu Kılıçdaroğlu’na da dile getirmiş. Bir üçüncü isim daha var çok önemli bir isim. Ama ben teyit edemedim. O ismi de istemediği söyleniyor. Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile çalışmak istemediğini Kılıçdaroğlu'na da dile getirmiş" şeklinde konuştu.