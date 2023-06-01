Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi sona erdi, bir açıklama yapılmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu genel merkez binasında kabul etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

CHP MYK toplantısının ardından MYK üyelerinin tamamı istifa etmişti. Kılıçdaroğlu istifaları onaylamıştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" demişti.

Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan İmamoğlu, "Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" ifadelerini kullanmıştı.