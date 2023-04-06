İYİP Sözcüsü Zorlu: Bu olay dikkatle irdelenmelidir

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde havaya ateş açılmasının ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Zorlu "30 Mart günü Partimize yapılan menfur saldırının gerçek sorumluları serbest dolaşırken meydana gelen bu olay dikkatle irdelenmelidir" diye belirtti.

Zorlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yönelik düzenlendiği düşünülen silahlı saldırı haberinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

30 Mart günü Partimize yapılan menfur saldırının gerçek sorumluları serbest dolaşırken meydana gelen bu olay dikkatle irdelenmelidir. Ülkemizin huzur ve sükuneti için olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm CHP camiasına geçmiş olsun diyoruz.”