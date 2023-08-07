İYİP Sözcüsü: Akşener 26 Ağustos'ta önemli bir açıklama yapacak

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin haftalık Başkanlık Divanı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yarın Meclis'te Akbelen için düzenlenecek olağanüstü toplantıya katılacaklarını belirten Zorlu, "Tüm grubumuzla yarın TBMM'de olacağız ve bu öneriyi destekleyeceğiz. Sürecin TBMM'de büyük bir olgunlukla milletimiz için tartışılmasının önünü açmaya çalışacağız" dedi.

Seçimleri 'yenilgi' olarak niteleyen İYİP'in ittifaklara ilişkinin tavrı merak edilirken, Genel Başkan Meral Akşener'in 'önemli' bir açıklama yapacağı duyuruldu.

26 Ağustos tarihine işaret eden Zorlu, ''Sayın Genel Başkanımız, 28 Mayıs'ın ardından seçim sonuçlarını analiz etmek, irdelemek için ciddi bir çalışma yürütüyordu. İnşallah 26 Ağustos tarihinde Afyon Kapalı Spor Salonu'nda saat 16.00'da Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımıza hitap edecek. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum, burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.