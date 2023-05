İYİP Sözcüsü: 10 milyondan fazla sığınmacı var, son vermezsek 2053 yılında 35 milyon olacak

İYİP Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, “Türk milletinin demografik geleceği maalesef tehlike altında. Şu an ülkemizde 10 milyondan fazla sığınmacı var. Size çok ilginç bir rakam vereceğim. Buna bir son vermezsek 2053 yılında sayıları 35 milyon olacak. Bu problemi doğuran bir siyasi iktidarın, bu ciddiyetsizlikle bu sorunu çözme şansı yok. Hiçbir taahhüdünün de hükmü yok. Milletimiz bize yetki verdiği takdirde bütün planımız hazır. Bir yıl içinde 3 buçuk milyon kaçak sığınmacıyı derhal ülkelerine göndereceğiz. 2 yılın sonunda da tüm sığınmacıları göndereceğiz” dedi.

'Bunlar yüzlerce şehit verdiğimiz sözde çözüm sürecinin mucitleri'

Kürşad Zorlu şunları kaydetti

“Size söz veriyorum seçildiğimde memleketimize yatırımcı çekmek için çalışacağım. İşsizlik sorununu bitirmek için tarihe mührümüzü vuracağız.

Genel Başkanımız biliyorsunuz iktidarın terörist başı Öcalan için İmralı’ya birini gönderdiklerini söyledi. Ardından Bakan Bekir Bozdağ, ‘Belgesini açıklasın yoksa ben açıklarım’ diye suçu bastırırcasına ön almaya çalışıyor. Ya bunlar değil miydi yüzlerce şehit verdiğimiz sözde çözüm sürecinin o karanlık günlerin mucitleri. Bekir Bozdağ işte bu sürecin en başta gelen mucitlerindendi.

'2 yılın sonunda tüm sığınmacıları göndereceğiz'

'Türkiye'nin gerçekleri ile alakası yok, başka bir evrende yaşıyor'

‘Bana yetkiyi verin doları nasıl tarihe gömeceğimizi görün’ dediklerinde dolar kuru 4,67 TL idi şu an ise doları fırlattılar. Cumhuriyet tarihinin en yüksek hayat pahalılığı sarmalını getirdiler. Ekonominin başında öyle bir bakan var ki ne değini bilmiyor. Sabah kalkıyor ‘heterodoks’ diyor akşam et ve kıymayı karıştırıyor. Adamın Türkiye’nin gerçekleri ile alakası yok başka bir evrende yaşıyor. 14 Mayıs’ta onu da oylarımızla hep birlikte göndereceğiz. Yoksulluk sınırı 33 bin TL. Endişe etmeyin bizim dürüst ve işinin ehli kadrolarımız var. Ülkeyi ayağa kaldıracak kadronun inşallah dümenine geçeceğiz. Yeni dönem Anadolu’muzun şahlandığı bir parlamento dönemi olacak. İYİ Parti olarak işçi, memur, emekliye temmuz ayında yüzde 50 zam müjdemiz var. Ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Milletimizin vakur duruşu sayesinde bu iktidar bugünlere kadar geldi ama yolun sonuna geldiler artık. Buz kırıldı yol açıldı. İnşallah 15 Mayıs’ta yolların hepsini açıp milletimizi aydınlığa kavuşturacağız. Bir diğer müjdemiz de tarımda çalışan 18-40 yaş arası kadınlarla ilgili. Onları sigortalı yapacağız. 5 yıl boyunca da sigortalarını devlet yatıracak. Eğer bir hanenin geliri yoksulluk sınırından az ise her kadına 2 bin 500 lira aidat bağlayacağız. Milliyetçiliği, kalkınmacılığı, demokrasiyi bir araya getirip inşallah bu ülkenin hep birlikte geleceğini kurtaracağız. Kamu mühendisleri, şehir plancıları, mimarların özlük haklarını yeniden düzelteceğiz. Emekli maaşı asgari ücretten az olmayacak. 2019-22 yılları arasında 285 bin genç bu ülkeden göç etti arkadaşlar. İnsanlarımız vize kuyruklarındalar ancak bu kötü tablo değişecek.

'Cumhuriyetin bütün kazanımları eksiksiz koruyacağız'

Genel Başkanımız işte tüm bu sorunları çözmek için ‘Ben başbakan olacağım’ dedi. Genel Başkanımız, hiçbir pazarlığa gelmez o milletinin sesidir. İnşallah onu sizin desteğinizle başbakan yapacağız. Bu da çok uzak değil onu söyleyeyim. Millette bu kararlılığı görüyorum. Geçenlerde beni gören yaşlı bir teyze yanıma geldi ve ’Neden İYİ Parti’ye oy vereceğim biliyor musunuz? Çünkü Mustafa Kemal’e borcum var. Bu ülkeyi kurdu bizim ona sahip çıkma borcumuz var’ dedi. Büyük Atatürk’ün izinde bir İYİ Parti var. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını eksiksiz koruyacağız.

'Merkez Bankasını siyasetin tahakkümünden kurtaracağız'

İktidara geldiğimiz ilk gün Merkez Bankası’nı siyasetin tahakkümünden kurtaracağız. Bir kişinin bankası olmaktan çıkaracağız ve yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yapacağız.” (ANKA)