İYİP 'Lütfü Türkkan' kararı için toplanıyor: Milletvekilleri karşı çıktı

İYİP’nin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu, Meral Akşener başkanlığında toplanıyor.

Toplantıda Lütfü Türkkan’ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açılacak.

CNN TÜRK'ten Ahmet Türkeş'in aktardığına göre; Akşener bu toplantıda partililerin Türkkan’ın disiplinline sevk sürecinde görüşlerini dinleyecek. Akşener son olarak pazartesi milletvekilleri ile bir araya gelmiş ve vekillerin görüşlerini dinlemişti.

Bugünkü toplantıda ortak görüş oluşması durumunda oylamaya sunulacak. Karar oylama sonucuna göre alınacak.

Toplantıdan Türkkan’ın ihracına yönelik karar beklenmiyor, ancak muhtemel disiplin cezasının gündeme geleceği ifade ediliyor.

Pazartesi günü Akşener'in görüştüğü milletvekillerinin Lütfü Türkkan’ın ihracına karşı çıktığı belirtildi.