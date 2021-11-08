Akşener'den Lütfü Türkkan hakkında ilk değerlendirme

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de daha önce Akşener'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği belirtilen bir kişiye küfür ettiği görüntüler nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Bugün saat 14.00'te toplanan İYİP Meclis Grubu, oylama sonucunda Erhan Usta'yı yeni grup başkanvekili seçmişti.

'Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz'

NTV'nin haberine göre, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener toplantıda ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.