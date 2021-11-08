İYİP'ten Lütfü Türkkan açıklaması: Bir şahsın kirli oyunlarına alet olmamamız gerekiyor

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de daha önce Akşener'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği belirtilen bir kişiye küfür ettiği görüntüler nedeniyle görevinden istifa etmişti.

İYİP Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa yaptığı açıklamada Türkkan'ın küfür ettiği kişinin daha önce Meral Akşener'e hakaretlerinden dolayı hapis yattığını söyledi. Kızılboğa basın açıklamasında şunları dile getirdi:

"Olayların nasıl bu hale geldiği konusunda kamuoyunun ve şehit ailelerimizin de bilmesi gereken bazı hususları da paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. 1997'de 14 yaşında olan İsa Gümren bir cisimle oynarken patlaması sonucu sivil şehit olmuştur.

Şehidimizin kardeşi olan şahıs daha önce Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’e bir anneye edilmeyecek düzeyde hakaretler etmiş ve bu konuda ceza almıştır. Hakaretlerini sürdüren şahıs ısrarcı durumundan ötürü hapis cezasına çarptırılmıştır.

Şehit ağabeyine yakışmayacak her türlü küfrü ve eylemi gerçekleştiren bu şahıs, aldığı hapis cezası nedeniyle Bingöl’e gelen Sayın Genel Başkanımıza yine hakaretler etmiş ve bir anneye söylenmeyecek sözler sarf etmiştir.

Buradan sormak istiyorum; şehit ailesiyim diye sosyal medya hesabından bir anneye ağza alınmayacak küfürler eden bu şahsa neden kimse dur diyemedi?

Siyaset üstü olan şehit ailelerimiz, bir anneye hakaret eden, sosyal medya üzerinden her türlü ahlaksız paylaşımları olan bu şahsa gereken cevabı da verecek mi?

Şunun da unutulmaması gerekir ki; bende bir şehit yakınıyım ve bizlerde kimseye şehit yakınıyız diyerek hakaret ve küfür edemeyiz.

Şuan mevcut durum tamamen siyasi provokasyona dönüştürüldü ve ne yazık ki; şehit ailelerimiz de buna dahil edilmek isteniyor.

Şuan yaşadığımız olaydaki gibi kendisini şehit ağabeyi olarak tanıtan, sosyal medyasında gayri ahlaki her türlü paylaşımı yapan, bir anneye ağza alınmayacak küfürler eden bir şahsın kirli oyunlarına alet olmamamız gerekiyor."