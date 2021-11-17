İYİP kurucusu: Daha vahimi ‘dehşet’ senaryosu masada hazır tutuluyor

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, İYİP Kurucular Kurulu üyesi emekli mülki idare amiri Bilal Karaca'nın mektubunu köşesine taşıdı.
Karaca, söz konusu mektubunda "Muhalefet partilerinin halkla bir araya geldikleri her ortam, iktidar güdümlü yapılar tarafından provoke edilmekte, muhalefet panikletilerek paralize edilmek istenmektedir. Muhalefetin kendisini sürekli bir taciz ve tehdit altında hissederek sokaklardan çekilmesi, sürekli savunma pozisyonunda kalması istenmektedir" derken, şu ifadeleri kullandı: