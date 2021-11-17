İYİP kurucusu: Daha vahimi ‘dehşet’ senaryosu masada hazır tutuluyor

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, İYİP Kurucular Kurulu üyesi emekli mülki idare amiri Bilal Karaca'nın mektubunu köşesine taşıdı.

Karaca, söz konusu mektubunda "Muhalefet partilerinin halkla bir araya geldikleri her ortam, iktidar güdümlü yapılar tarafından provoke edilmekte, muhalefet panikletilerek paralize edilmek istenmektedir. Muhalefetin kendisini sürekli bir taciz ve tehdit altında hissederek sokaklardan çekilmesi, sürekli savunma pozisyonunda kalması istenmektedir" derken, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti’ye yönelik tüm bu taciz, sataşma ve provokasyon girişimleri ile hem Erdoğan’ın ifadesiyle, Akşener’in ‘sokağa çıkamaz hale getirilerek’ halkla temasının kesilmesi sağlanacak, hem de AK Parti’den kopan milliyetçi muhafazakâr seçmenin İYİ Parti’ye yönelmesi engellenmiş olacaktır. Bir taşla adeta kuş katliamı.

...

Bütün bunlardan daha vahim olanı ise bir ‘dehşet’ senaryosunun masada hazır tutulmasıdır. Son gelişmeler kaos planının, organize suç örgütü liderleri, iktidar bağlantılı paramiliter yapılar, devletin kirli çamaşırlarını ifşa etmeye hevesli istihbaratçı eskileri ile bir kısım yargı ve güvenlik bürokrasisi eliyle icra edileceğine işaret etmektedir.

İktidarın halk ve muhalefet üzerindeki baskısı giderek derinleşmekte, ‘hiç kimsenin kendisini güvende hissetmediği’ bir korku iklimi yaratılmaktadır. Adeta OHAL’e giden yolun taşları hoyratça döşenmektedir."